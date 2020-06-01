Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı. Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.
01.06.2020 22:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:43
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz seferinin ilk durağı olan Trabzon'a ulaştığını açıkladı.
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih, Karadeniz seferinin ilk durağı Trabzon'a ulaştı. Kule birleştirme işlemi ve diğer hazırlıkları burada yapılacak olan gemimiz, sondaj lokasyonu için tekrar harekete geçecek. Hedefimiz Tuna-1 kuyusu" dedi.
İLK SONDAJA 15 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Fatih, Doğu Akdeniz'deki 4 sondajını başarıyla tamamlamıştı.