Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var

Fatih Portakal'ın FOX TV'den istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü. İstifa haberinin ardından "Portakal'ın yerine kim geçecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal istifasını verdi. Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyen Portakal'ın, eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacağı konuşuluyor. Gündeme bomba gibi düşen haber sonrası medya kulislerinde FOX TV'de haberleri kim sunacak sorusu sorulmaya başlandı.

Medya kulislerinde Fatih Portakal'ın yerine geçmesi olası 4 isim var;

- İsmail Küçükkaya

- Selçuk Tepeli

- Deniz Zeyrek

- Cüneyt Özdemir

"ALDIĞI KARARA SAYGI DUYUYORUZ"

FOX TV'den Fatih Portakal'ın kanaldaki görevinden ayrıldığını doğrulayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını, emekli olma isteğini kanalımıza iletmiştir. Aldığı karara saygı duyuyoruz. Yeni yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.