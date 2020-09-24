Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Fatih Portakal avukatlarıyla geldi. Müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatları da duruşmada hazır bulundu. Gazeteci Fatih Portakal kimlik sorgusunda, emekli olduğunu belirterek aylığının 7 bin TL olduğunu ve İzmir'de yaşadığını belirtti. Portakal savunmasında, "Sadece durum tespiti yapıldı. Bankaları ya da BDDK'yı hedef almadım. Herhangi bir itham yok" dedi.

Hakimin, ceza verilmesi halinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğini sorması üzerine Fatih Portakal, "İstemiyorum" dedi.

"MÜVEKKİLİMİN BERAATİNİ İSTERİM"

Portakal'ın avukatı Ece Güner de "Suçun maddi unsuru oluşmamıştır. Bir bankanın itibarının zedelenmesi gerekiyor, oysa banka adı bile geçmiyor." diyerek müvekkilimin beraatini talep etti. BDDK avukatları ise "Şikayetimiz devam ediyor" diyerek davaya katılma talebinde bulundular.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇUNDAN DA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Hakim, 6 Nisan tarihli paylaşımı nedeniyle Fatih Portakal hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan savcılıkça yeni bir iddianamenin birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildiğini belirtti. Hakimin, bu iddianameyi henüz incelemediklerinden kabul edilmediğini söylemesi üzerine Portakal'ın avukatları, "İncelemek isteriz. Ondan sonra savunma yaparız" dediler.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı, söz konusu iddianamenin bu davayla hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesini talep etti. Mahkeme, BDDK'nin katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddianamesinin incelemeye alınmasına ve kabulü halinde taraflara tebliğine de karar verilerek sanık ve avukatlarına savunma hazırlamaları için süre verilmesine hükmedildi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakcılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Fatih Portakal hakkında Bankacılık Kanunu'nun 74'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede Portakal'ın 6 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Tekalifi Milliye'yi hatırlatılıp zor günlerden geçiyoruz' denilerek, mevduat veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de. Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef" şeklindeki sözleriyle Bankacılık Kanunu'nun itibarın korunması maddesinin ihlal edildiği belirtildi.