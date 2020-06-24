Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız

Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, cuma günkü haber bülteninde yaptığı veda konuşması ile izleyenleri şaşırtırken, bir süre ekranlara ara vereceğini açıklamıştı.

PORTAKAL'DAN İDDİALARA YANIT

Fatih Portakal'ın yapmış olduğu bu çıkış sosyal medyada "FOX TV'den kovuldu" iddialarını gündeme getirdi. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Fatih Portakal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.

"HALA BAŞARAMADILAR"

Tekne dümeninde fotoğrafını paylaşan Portakal, yaptığı açıklamada "Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediğiniz cevap dümen başından gelsin" ifadelerine yer verdi.