Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Milan'ın 34 yaşındaki Arjantinli futbolcusu Lucas Biglia'yı transfer ettiğini duyurdu.
14.09.2020 19:00 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:10
Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle flaş bir giriş yapan Fatih Karagümrük, transferde de ses getirecek bir hamleye imza attı.
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Kırmızı siyahlılar, son olarak İtalyan devi Milan'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
AVRUPA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Milan ile 14 maçta yer alan Biglia, 1 asistlik performans sergilemişti. Kariyerine ülkesi takımlarından Argentinos Juniors'ta başlayan 34 yaşındaki futbolcu, Milan dışında Lazio ile Anderlecth'te de forma giydi.