Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti
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Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Milan'ın 34 yaşındaki Arjantinli futbolcusu Lucas Biglia'yı transfer ettiğini duyurdu.

14.09.2020 19:00 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:10

Süper Lig'e 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle flaş bir giriş yapan Fatih Karagümrük, transferde de ses getirecek bir hamleye imza attı.

Kırmızı siyahlılar, son olarak İtalyan devi Milan'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

AVRUPA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Milan ile 14 maçta yer alan Biglia, 1 asistlik performans sergilemişti. Kariyerine ülkesi takımlarından Argentinos Juniors'ta başlayan 34 yaşındaki futbolcu, Milan dışında Lazio ile Anderlecth'te de forma giydi.

Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti
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