Fatih Karagümrük, Daniel Sturridge için teklifte bulundu

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Daniel Sturridge ligin ikinci yarısında takımdan ayrılmıştı.

Trabzonspor'dan ayrıldığı günden bugüne herhangi bir kulübe imza atmayan ve boşta olan yıldız golcü için Fatih Karagümrük teklif yaptı.

KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERECEK

Lucas Biglia transferiyle adından söz ettiren ve dünya basınında birçok ülkede haberlere konu olan Karagümrük, Daniel Sturridge için girişimlerini sürdürüyor.

İtalya, İngiltere ve İspanya'dan toplamda 7 teklif alan İngiliz golcünün kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi.

(Milliyet)