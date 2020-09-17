Fatih Karagümrük, Daniel Sturridge için teklifte bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih Karagümrük, Daniel Sturridge için teklifte bulundu

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'a imza atan fakat ligin ikinci yarısında takımdan ayrılan İngiliz forvet Daniel Sturridge için, Biglia'yı kadrosuna katarak tüm dünyada adından söz ettiren Fatih Karagümrük teklifte bulundu.

17.09.2020 08:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:51

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Daniel Sturridge ligin ikinci yarısında takımdan ayrılmıştı.

Trabzonspor'dan ayrıldığı günden bugüne herhangi bir kulübe imza atmayan ve boşta olan yıldız golcü için Fatih Karagümrük teklif yaptı.

KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERECEK

Lucas Biglia transferiyle adından söz ettiren ve dünya basınında birçok ülkede haberlere konu olan Karagümrük, Daniel Sturridge için girişimlerini sürdürüyor.

İtalya, İngiltere ve İspanya'dan toplamda 7 teklif alan İngiliz golcünün kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi.

(Milliyet)

Fatih Karagümrük, Daniel Sturridge için teklifte bulundu
Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: Hangi parayla alınıyor bu futbolcular anlayabilmiş değilim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Tuna Kiremitçi Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Arda Turan Metin Oktay Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Daha Fazla Çocuk Erkek Karar Silah
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih Karagümrük, Daniel Sturridge için teklifte bulundu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 09:02:32. #1.14#
title