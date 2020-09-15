Farklı yenilgi sonrası çılgına dönen Hamburg'lu Leistner, tribünle rakip taraftarla kavga etti

Almanya Kupası 1. Turun Dinamo Dresden'in Hamburg'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrasında tribüne çıkan Hamburg'lu Toni Leistner, rakip taraftarla kavga etti.

15.09.2020 00:04 | Son Güncelleme: 15.09.2020 00:40

Dinamo Dresden ile Hamburg arasında oynanan Almanya Kupası 1. Tur maçı sonrası eşine az raslanır bir olay yaşandı.

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Farklı yenilgiyi hazmedemeyen Hamburg'un 30 yaşındaki savunmacısı Toni Leistner, maçın ardından tribüne çıkarak kendisine laf atan rakip taraftarla kavga etti.

Mücadeleyi sahasında 4-1 kazanan Dinamo Dresden, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.