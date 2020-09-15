Farklı yenilgi sonrası çılgına dönen Hamburg'lu Leistner, tribünle rakip taraftarla kavga etti
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Farklı yenilgi sonrası çılgına dönen Hamburg'lu Leistner, tribünle rakip taraftarla kavga etti

Almanya Kupası 1. Turun Dinamo Dresden'in Hamburg'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrasında tribüne çıkan Hamburg'lu Toni Leistner, rakip taraftarla kavga etti.

15.09.2020 00:04 | Son Güncelleme: 15.09.2020 00:40

Dinamo Dresden ile Hamburg arasında oynanan Almanya Kupası 1. Tur maçı sonrası eşine az raslanır bir olay yaşandı.

Farklı yenilgiyi hazmedemeyen Hamburg'un 30 yaşındaki savunmacısı Toni Leistner, maçın ardından tribüne çıkarak kendisine laf atan rakip taraftarla kavga etti.

Mücadeleyi sahasında 4-1 kazanan Dinamo Dresden, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Farklı yenilgi sonrası çılgına dönen Hamburg'lu Leistner, tribünle rakip taraftarla kavga etti
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