Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, iddiaların aksine Suudi Arabistan'dan teklif almadığını belirtti ve hedefini anlattı.

İşte Falcao'nun açıklamaları;

Suudi Arabistan'dan teklif olduğunu, oraya gitme ihtimalim olabileceğini kimse bana söylemedi. Bu konuda bir bilgim yok, kimse de benimle temasa geçmedi. Futbol gelişti ve birçok lig önemli yatırımlarla büyüdü. Suudi Arabistan'da da İtalya, İspanya ya da İngiltere kadar olmasa da iyi oyuncular var.

"ÇİN, GÜNEY KORE VE AMERİKA'DA FUTBOL GELİŞTİ"

Çin'de Güney Kore'de ve Amerika'da da son dönemde futbol gelişti ve bu ülkelerin milli takımlarıyla da karşılaştığında kolayca işin içinden çıkamazsın. Hepsi fiziksel olarak güçlü oyuncular ve futbolları da Avrupa'nın en iyi liglerindeki kulüplere yaklaşıyor.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HARİKA BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM"

Kolombiya Milli Takımı ile kupa kazanmak isterim. Beni devam etmek için motive eden, hayal kurmamı sağlayan şeylerden biri bu. Avrupa'da rekabete devam ettiğim için çok iyi hissediyorum ve uzattığım kariyerimde Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde harika bir sezon geçirmeyi hayal ediyorum.

"AVRUPA'DA ÇOK BÜYÜDÜM"

Avrupa'ya transfer olduğumda, çok başka bir profesyonellik seviyesine geçtim. Büyüdüm ve kendimi futbol dışında da birçok alanda geliştirdim. Bugün baktığımda, 16-18 yaşındaki oyuncularda 30 yaşındaki futbolcunun mantalitesini görüyorum ve etkileniyorum.

"FAVORİ GOLÜM, MONACO'DA"

Favori golüm, Monaco formasıyla City'ye attığım gol. Şampiyonlar Ligi'nde çok başka bir zamandı. Maçın sonunda Guido Carrillo benim yanıma geldi ve 'Sen delisin. Bunu yapabileceğini düşünmemiştim' dedi. Atletico Madrid'de oynarken Monaco deplasmanında attığım bir gol var, onu da çok beğenirim.