Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti

Taraftarların beklediği golleri atamadığı için kendisini mahcup hissettiğini söyledi. Yanına bir rol arkadaşına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Terim'e çift forvet oynadığı zaman daha efektif olduğu hatırlatmasını yaptı. Diagne ile beraber oynamak istediğini söyledi. Ancak Terim'in çift forvete sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı.

DIAGNE FALCAO'YLA KENDİSİNİ OYNATTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Diagne, FIFA oynu oynarken kullandığı taktiği de takipçileri ile paylaştı.

28 yaşındaki Senegalli formasını giydiği Galatasaray'ı seçerken çift forvet oynadığı gözlendi. Diagne'nin takımının ileri ikilisinde kendisi ile Falcao yer aldı.

Senegalli golcünün bu paylaşımı, teknik direktör Fatih Terim'e mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.

(Sabah)