Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti
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Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti

13.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:01

Kolombiya Milli Takımı'nda yer alan Radamel Falcao, İstanbul'dan ayrılmadan önce teknik direktör Fatih Terim'le bir araya geldi ve tecrübeli teknik adama talebini iletti.

Taraftarların beklediği golleri atamadığı için kendisini mahcup hissettiğini söyledi. Yanına bir rol arkadaşına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Terim'e çift forvet oynadığı zaman daha efektif olduğu hatırlatmasını yaptı. Diagne ile beraber oynamak istediğini söyledi. Ancak Terim'in çift forvete sıcak bakmadığı bilgisine ulaşıldı.

DIAGNE FALCAO'YLA KENDİSİNİ OYNATTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Diagne, FIFA oynu oynarken kullandığı taktiği de takipçileri ile paylaştı.

28 yaşındaki Senegalli formasını giydiği Galatasaray'ı seçerken çift forvet oynadığı gözlendi. Diagne'nin takımının ileri ikilisinde kendisi ile Falcao yer aldı.

Senegalli golcünün bu paylaşımı, teknik direktör Fatih Terim'e mesaj verdiği şeklinde yorumlandı.

(Sabah)

Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti

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Haber Yorumları (1)
İNAT: adam ihtiyar hastalığı yani inatçılığa yakalandı. sabit fikir. mesela maç kaç. kaç olursa olssun 3 yıldır 68. dakika olmadan kimseyi değişirmiyor. ceketini giy teknik ve idari menajer ol. hocalığıda okana bırak
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