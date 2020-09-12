Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

12.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:01

Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

ABD, Doğu Akdeniz krizinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor
Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı

10 BİN TL DEĞERİNDE ÇANTAYLA DOLAŞIYOR

Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.