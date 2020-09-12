Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen'le Boğaz turuna çıktı. Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı
12.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:01
Rumelihisarı'nda bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, hayranlarını kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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10 BİN TL DEĞERİNDE ÇANTAYLA DOLAŞIYOR
Sosyal medyaya düşen fotoğraflarda oyuncu Fahriye Evcen'in elindeki çantanın 10 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.