Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında 2 işçinin daha koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sayı 13'e yükseldi. İşçilerinden birinin ailesinde 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte toplam 15 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

FİLYASYON EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Alaplı'da bulunan 800 işçinin çalıştığı iplik fabrikasında 21 Mayıs'ta 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından ekipler filyasyon çalışması başlattı. İşçilerin temasta bulunduğu tespit edilen 96 kişiye yapılan test sonucunda 8 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bugün test yapılan işçi sayısı ise toplam 120'ye yükseldi.

KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN İŞÇİ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

2 işçide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından koronavirüse yakalanan işçi sayısı toplam 13 oldu. İşçilerden birinin ailesinden iki kişide de koronavirüs tespit edildi. Sağlık durumları iyi olan toplam 15 kişinin Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.