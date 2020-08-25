F1 pilotları kimler? 2020 Formula 1 pilotları ve takımları listesi!

Formla 1'in Türkiye'ye dönmesi sonrası motor sporları sevenler heyecanlanırken F1 hakkında F1 pilotları kimler? araştırmalar yapıldı. Peki, F1 pilotları kimler? İşte, 2020 Formula 1 pilotları ve takımları listesi!

25.08.2020 15:08 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:09

F1, 9 yıl aradan sonra ülkemize döndü. Spor dünyasında heyecan yaratan gelişme sonrası F1 pilotları kimler? 2020 Formula 1 pilotları ve takımları listesi konuları araştırıldı. İşte, 2020 F1 pilotları!

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2020 FORMULA 1 PİLOTLARI VE TAKIMLARI LİSTESİ!

Daniel Ricciardo

Takım: Renault F1 Team

Doğum Tarihi: 1989-07-01 (31 yaşında)

Ülke: Avustralya

Lando Norris

Takım: McLaren

Doğum Tarihi: 1999-11-13 (20 yaşında)

Ülke: Birleşik Krallık

Sebastian Vettel

Takım: Ferrari

Doğum Tarihi: 1987-07-03 (33 yaşında)

Ülke: Almanya

Nicholas Latifi

Takım: Williams

Doğum Tarihi: 1995-06-29 (25 yaşında)

Ülke: Kanada

Kimi Raikkonen

Takım: Alfa Romeo

Doğum Tarihi: 1979-10-17 (40 yaşında)

Ülke: Finlandiya

Romain Grosjean

Takım: Haas F1 Team

Doğum Tarihi: 1986-04-17 (34 yaşında)

Ülke: Fransa

Pierre Gasly

Takım: AlphaTauri

Doğum Tarihi: 1996-02-07 (24 yaşında)

Ülke: Fransa

Sergio Perez

Takım: Racing Point

Doğum Tarihi: 1990-01-26 (30 yaşında)

Ülke: Meksika

Charles Leclerc

Takım: Ferrari

Doğum Tarihi: 1997-10-16 (22 yaşında)

Ülke: Monaco

Lance Stroll

Takım: Racing Point

Doğum Tarihi: 1998-10-29 (21 yaşında)

Ülke: Kanada

Kevin Magnussen

Takım: Haas F1 Team

Doğum Tarihi: 1992-10-05 (27 yaşında)

Ülke: Danimarka

Alexander Albon

Takım: Red Bull Racing

Doğum Tarihi: 1996-03-23 (24 yaşında)

Ülke: Tayland

Daniil Kvyat

Takım: AlphaTauri

Doğum Tarihi: 1994-04-26 (26 yaşında)

Ülke: Rusya Federasyonu

Esteban Ocon

Takım: Renault F1 Team

Doğum Tarihi: 1996-09-17 (23 yaşında)

Ülke: Fransa

Max Verstappen

Takım: Red Bull Racing

Doğum Tarihi: 1997-09-30 (22 yaşında)

Ülke: Hollanda

Lewis Hamilton

Takım: Mercedes

Doğum Tarihi: 1985-01-07 (35 yaşında)

Ülke: Birleşik Krallı

Carlos Sainz Jr.

Takım: McLaren

Doğum Tarihi: 1994-09-01 (25 yaşında)

Ülke: İspanya

George Russell

Takım: Williams

Doğum Tarihi: 1998-02-15 (22 yaşında)

Ülke: Birleşik Krallık

Valtteri Bottas

Takım: Mercedes

Doğum Tarihi: 1989-08-28 (30 yaşında)

Ülke: Finlandiya

Takım: Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi

Takım: Alfa Romeo

Doğum Tarihi: 1993-12-14 (26 yaşında)

Ülke: İtalya