F1 pilotları kimler? 2020 Formula 1 pilotları ve takımları listesi!
Formla 1'in Türkiye'ye dönmesi sonrası motor sporları sevenler heyecanlanırken F1 hakkında F1 pilotları kimler? araştırmalar yapıldı. Peki, F1 pilotları kimler? İşte, 2020 Formula 1 pilotları ve takımları listesi!
F1, 9 yıl aradan sonra ülkemize döndü. Spor dünyasında heyecan yaratan gelişme sonrası F1 pilotları kimler? 2020 Formula 1 pilotları ve takımları listesi konuları araştırıldı. İşte, 2020 F1 pilotları!
2020 FORMULA 1 PİLOTLARI VE TAKIMLARI LİSTESİ!
Daniel Ricciardo
Takım: Renault F1 Team
Doğum Tarihi: 1989-07-01 (31 yaşında)
Ülke: Avustralya
Lando Norris
Takım: McLaren
Doğum Tarihi: 1999-11-13 (20 yaşında)
Ülke: Birleşik Krallık
Sebastian Vettel
Takım: Ferrari
Doğum Tarihi: 1987-07-03 (33 yaşında)
Ülke: Almanya
Nicholas Latifi
Takım: Williams
Doğum Tarihi: 1995-06-29 (25 yaşında)
Ülke: Kanada
Kimi Raikkonen
Takım: Alfa Romeo
Doğum Tarihi: 1979-10-17 (40 yaşında)
Ülke: Finlandiya
Romain Grosjean
Takım: Haas F1 Team
Doğum Tarihi: 1986-04-17 (34 yaşında)
Ülke: Fransa
Pierre Gasly
Takım: AlphaTauri
Doğum Tarihi: 1996-02-07 (24 yaşında)
Ülke: Fransa
Sergio Perez
Takım: Racing Point
Doğum Tarihi: 1990-01-26 (30 yaşında)
Ülke: Meksika
Charles Leclerc
Takım: Ferrari
Doğum Tarihi: 1997-10-16 (22 yaşında)
Ülke: Monaco
Lance Stroll
Takım: Racing Point
Doğum Tarihi: 1998-10-29 (21 yaşında)
Ülke: Kanada
Kevin Magnussen
Takım: Haas F1 Team
Doğum Tarihi: 1992-10-05 (27 yaşında)
Ülke: Danimarka
Alexander Albon
Takım: Red Bull Racing
Doğum Tarihi: 1996-03-23 (24 yaşında)
Ülke: Tayland
Daniil Kvyat
Takım: AlphaTauri
Doğum Tarihi: 1994-04-26 (26 yaşında)
Ülke: Rusya Federasyonu
Esteban Ocon
Takım: Renault F1 Team
Doğum Tarihi: 1996-09-17 (23 yaşında)
Ülke: Fransa
Max Verstappen
Takım: Red Bull Racing
Doğum Tarihi: 1997-09-30 (22 yaşında)
Ülke: Hollanda
Lewis Hamilton
Takım: Mercedes
Doğum Tarihi: 1985-01-07 (35 yaşında)
Ülke: Birleşik Krallı
Carlos Sainz Jr.
Takım: McLaren
Doğum Tarihi: 1994-09-01 (25 yaşında)
Ülke: İspanya
George Russell
Takım: Williams
Doğum Tarihi: 1998-02-15 (22 yaşında)
Ülke: Birleşik Krallık
Valtteri Bottas
Takım: Mercedes
Doğum Tarihi: 1989-08-28 (30 yaşında)
Ülke: Finlandiya
Takım: Alfa Romeo
Antonio Giovinazzi
Takım: Alfa Romeo
Doğum Tarihi: 1993-12-14 (26 yaşında)
Ülke: İtalya