F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu

İzmir'de Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamlarken, ilk 45 dakikaya Jose Sosa ve Caner Erkin'in sevinci damga vurdu.

Dakikalar 43'ü gösterirken Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz ceza sahası içerisinde yaptığı düzgün kafa vuruşuyla sarı-lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Golün ardından tüm takım Serdar Aziz'e koşarken, korneri kullanan Caner ile Sosa, köşe gönderine yakın ayrı bir yerde sevinç yaşadı.

FENERBAHÇE'Yİ SIRTLIYORLAR

İki tecrübeli ismin coşkulu sevinci kameralara yansırken, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa sarı-lacivertli formayla 2 gol atıp 1 de asist yaparken, milli sol bek Caner Erkin de sezonun 3. asistini yaparak başarılı grafiğini sürdürdü.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;