F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu

18.10.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:41
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu

Fenerbahçe'nin Göztepe'yle deplasmanda oynadığı maça Caner Erkin ve Jose Sosa'nın sevinci damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin 2. golünden sonra coşkulu bir sevinç yaşayan ikili, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların övgü dolu yorumlarıyla karşılaştılar.

İzmir'de Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamlarken, ilk 45 dakikaya Jose Sosa ve Caner Erkin'in sevinci damga vurdu.

Dakikalar 43'ü gösterirken Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz ceza sahası içerisinde yaptığı düzgün kafa vuruşuyla sarı-lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Golün ardından tüm takım Serdar Aziz'e koşarken, korneri kullanan Caner ile Sosa, köşe gönderine yakın ayrı bir yerde sevinç yaşadı.

FENERBAHÇE'Yİ SIRTLIYORLAR

İki tecrübeli ismin coşkulu sevinci kameralara yansırken, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa sarı-lacivertli formayla 2 gol atıp 1 de asist yaparken, milli sol bek Caner Erkin de sezonun 3. asistini yaparak başarılı grafiğini sürdürdü.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu

İlgili Haberler

Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı
Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin F.Bahçe'ye transferi son gün yattı
Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin F.Bahçe'ye transferi son gün yattı
F.Bahçe; Alex, Emre ve Volkan'ın vedasını Youtube üzerinden yayınlayacak
F.Bahçe; Alex, Emre ve Volkan'ın vedasını Youtube üzerinden yayınlayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Binnur Kaya Yavuz Bingöl İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Metin Oktay Gökhan Gönül Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Ekim Ermeni Ateşkes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 20:40:56. #1.14#
title