Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını vurdu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.

"GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında. Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır" denildi. Görüntülerde, F-16 uçaklarının belirlenen hedefleri vurduğu anlar da yer alıyor.