Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinin kanayan yarası haline gelen sanayi sitesi sorunu çözüme kavuştu. 40 yıllık hayal olan Ezine Küçük Sanayi Sitesi'nin yapım ihalesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

04.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:03

Çanakkale'nin Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçenin kanayan yarası haline gelen ve yıllardır çözüme kavuşturulamayan Ezine Küçük Sanayi Sitesi'nin yapım ihalesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldığı müjdesini verdi.

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İHALE BEDELİ 36,7 MİLYON TL

Beraberindeki heyetle Ankara'ya çıkarma yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Küçük Sanayi Sitesi'nin yapım ihalesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Bakanlıkta yapılan ihale 36 milyon 741 bin 740 TL'lik bedelle gerçekleşirken, ihaleyi Özpolat Mühendislik isimli firma kazandı.

40 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

İhalenin ardından açıklamalarda bulunan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Ezinemizin 40 yıllık hayali gerçek oluyor. Yıllardır çözüme kavuşturulamayan, şehrimizin sorunu haline gelen Küçük Sanayi Sitemizin yapım ihalesini gerçekleştirdik. Ezinemize, hemşehrilerimize, sanayi esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın Çanakkalemize, Ezinemize, hemşehrilerimize çok selamı var. Misafirperverliğinden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.