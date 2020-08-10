Ezan duası nedir? Ezan duası Arapça'sı ve Türkçe okunuşu, anlamı | Ezan okuduktan sonra okunacak duanın yazılışı

Ezan bittikten sonra okunan duaya ezan duası adı verilir. Bu duayı okumak çok sevaptır ve sünnettir. Alimler tavsiye etmiştir. Peki ezan duası nasıl yapılır, nasıl okunur, Arapça ve Türkçe okunuşları nedir? Ezan duasını sesli dinlemek ve okumak için yazımızı okuyabilirsiniz.

EZAN DUASI NEDİR?

Ezan duası; Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanlarından hemen sonra yapılan duadır. Ezan duası şu şekildedir:

Ezan duası

Camilerde müezzin veya imam yapabilir. Fakat genellikle cemaat kendisi okur. Bu bakımdan ezberlemek çok sevaptır. Ezberlemesi çok kolaydır. Arapça olarak 2-3 satırdan oluşmaktadır. Eğer ezbere bilmiyorsanız bu sayfa altından bakarak okuyabilirsiniz. Sayfayı favorilere eklemeyi unutmayın.

Ezan duası okumak sünnettir. Alimler, allameler, sahabeler ezan duasını okumayı tavsiye etmişlerdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) bir hadisi şerifinde "Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur." şeklinde buyurmuştur. Bu bakımdan okumak çok sevaptır.

EZAN DUASI ARAPÇA YAZILIŞI, OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI (UZUN)

Ezan duası normalde 1 tanedir. Fakat bazı yerlerde kısası da paylaşılmıştır. Bu bakımdan sizlere hem uzun ezan duasını hem de kısa ezan duasınının okunuşunu ve meallerini paylaşacağız.

Ezan Duası Arapça Yazılışı: