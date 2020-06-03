Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası ülke genelinde başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösterilere ABD halkının yüzde 64'ü sempati duyuyor. Araştırma, Trump'ın bu konudaki tavrının da ABD halkı tarafından beğenilmediğini gösteriyor.

ABD'de George Floyd'un ölümü sonrası ülke genelinde başlayan gösterilerle ilgili Reuters/Ipsos bir anket yayınladı.

YÜZDE 64, GÖSTERİLERİ SEMPATİK BULUYOR

Reuters/Ipsos tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, ABD'lilerin yüzde 64'ü gösterilerin düzenlenmesine sempatiyle yaklaşıyor. Ankete katılanların yüzde 27'si şiddet eylemlerine dönüşen gösterileri "doğru" bulmadığını belirtirken, yüzde 9 "kararsız" olduğunu söyledi.

YÜZDE 55, TRUMP'IN SİYASETİNİ YANLIŞ BULUYOR

Ankete katılanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın protesto eylemlerine karşı aldığı sert tavrı da doğru bulmuyor.

Ankete katılanların yüzde 55'i Trump'ın gösterilere karşı izlediği siyaseti yanlış bulduğunu belirtti. Trump'ın bu konudaki tutumunu doğru bulanların oranı ise yüzde 30 civarında. Trump'ın başkanlık icraatlarını doğru bulanların oranı da yüzde 39'da kaldı.

TRUMP, 10 PUAN FARKLA GERİDE

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Trump'a duyulan sempatinin halk arasında gerilediği belirtiliyor.

Reuters/Ispos tarafından başkanlık seçimleriyle ilgili yapılan başka bir anket ise, Demokrat aday Joe Biden'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 puan önünde olduğunu gösteriyor.