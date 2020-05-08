Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizde özür dileriz, pişmanım

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam 69. bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta voleybol maçı yapan Nisa-Evrim ve Acun Ilıcalı-İrem Kanan dörtlüsü, dün yayınlanan bölümde rövanş maçı için sahaya çıktı.

SON SETTE ATAK YAPAN ACUN MEDYA KAZANDI

Büyük maç öncesinde Acun Ilıcalı kazanan takımın ödülünü ve yarışmacılara kimi desteklediğini sordu. Acun Ilıcalı, kazanan takımı destekleyenlerin makarna ve şeker pare tatlısı kazanacaklarını söyledi. İlk maçta sadece Cemal Can'ın desteklediği kızları bu hafta Yasin, Cemal Can, Berkan, Barış, Ardahan ve Ersin Korkut da destekledi. Kıran kırana geçen maçta durum 2-2 oldu. Son sette ise Acun Medya takımı farkı açtı. Ancak sonradan atağa geçen Nisa ve Evrim üst üste sayılar aldı. Son anda yeniden atağa kalkan Acun Ilıcalı ve İrem Kanan seti 21-16'lık skorla alarak maçı kazandı.

"ÖZÜR DİLİYORUM, PİŞMANIZ"

Oyun sonunda ise bir kez daha kaybeden Evrim büyük üzüntü yaşadı. Evrim, "Her şeyi yaptık ama niye kaybettik anlamadım" derken Acun Ilıcalı herkesten özür diledi. Maç sonrası konuşan Ilıcalı, "Sizinle maç yaptık büyük bir keyifti. O kadar estetik ve güzelsiniz ki. Çıkardığınız toplar, uçuşlarınız falan olağanüstüydü. Ancak bizde farklı bir durum var. Yine kazandık ancak seyircilerimizden bazılarının bize gıcık olduğunu biliyorum. Özür diliyorum, kazandık ama çok üzgünüm. Bir suçumuz yok, bütün seyircilerimizden özür diliyorum. Pişmanız" dedi.