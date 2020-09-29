Evlenmek vaadiyle kaçırılan 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir İlçesinde evlenmek vaadiyle mevsimlik işçi olarak çalışan C. A. tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız çocuğu, jandarma tarafından kurtarıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Yüreğir ilçesi, Abdioğlu Özler Mahallesi çadırlar bölgesinde mevsimlik işçi olarak çalışan C. A. isimli şahsın, çadırlar bölgesinde kalan 14 yaşındaki G.A. adlı kız çocuğunu, evlenmek vaadiyle kaçırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

KIZ ÇOCUĞU, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından kız çocuğu ile onu kaçıran şahsa ulaşmak için araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, C.A. isimli şüphelinin kaçırdığı kız çocuğu ile birlikte Abdioğlu Mahallesine geldiğini tespit edildi. Ekipler, C.A. ile alıkoyduğu G.A. ile yakalandı. G.A. ailesine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.