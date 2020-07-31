Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan yaşlı çift, koronavirüs nedeniyle evlerinin kapısına astıkları yazıyla misafirleri geri çevirdi.

Turgutlu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde 3 çocuk ve 5 torun sahibi Abdurrahman Akça ile eşi Ümriye Akça yaşadıkları evin girişine astıkları yazıyla koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti.

"BAYRAM BOYUNCA MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ"

Koronavirüs nedeniyle eve misafir kabul etmeyen Akça çifti, kapıya astıkları yazıda, "Değerli kardeşlerimiz, koronavirüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın, bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

"TOPLU HALDE BULUNURSAK RİSK BÜYÜR"

Koronavirüs nedeniyle risk grubunda bulunduğunu belirten Abdurrahman Akça, "Koronavirüs nedeniyle bu yazıyı astım. Koronavirüs riskini çok kişi benimsemiyor ama ben riski benimsiyorum. Gün be gün etrafımızda dağılıyor, bunun için bu yazıyı asmakta yarar gördüm. Yazıyı okuyanlar 'İyi yapmışsın' diyorlar. Ben de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu kurallara herkes uyarsa inşallah bu hastalığın hakkından gelinir. Toplu halde olursak risk büyür, herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

SOSYAL MESAFEYE UYGUN BAYRAMLAŞIYORLAR

Akça, komşuları ile sosyal mesafeye uygun olarak uzaktan bayramlaşırken, mahalle sakinleri de kurallara uymanın önemini ifade ediyor.