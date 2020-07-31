Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Aşağı Karacasu Köyünde Bülbül Yalçın'ın evi çıkan yangında kül olunca, eski ahırda tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Bülbül Nine'nin tek isteği ise evinin çatısının ve içerisinin yaptırılması.

SOKAĞIN DAR OLMASI NEDENİYLE İTFAİYE ARACI GİREMEDİ

Aşağı Karacasu'da yalnız yaşayan 4 çocuk annesi Bülbül Yalçın'ın evinde geçen 23 Temmuz'da yangın çıktı. Güneş enerji sisteminin patlaması sonucu akan sulardan oluşan şaselerden çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Sokağın dar olması nedeni ile itfaiye aracı yangına müdahalede geç kalınca, evsiz kalan Bülbül Yalçın'ın imdadına komşuları yetişti.

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM"

Bülbül Nine'nin komşuları yangından kurtarılan birkaç parça eşya ile eski ahırını boyadı. Ahırda yaşamaya başlayan Bülbül Yalçın, "15 yıl önce eşimi kaybettim. 4 çocuğum evlenince tek kaldım. Eşimden kalan emekli maaşı ile geçiniyorum. Evim ve eşyalarımın büyük bir kısmı yandı. Mutfak tezgahımı sağ olsun komşular buraya ahıra taktılar. Çok çaresiz kaldım. Evin çatısını yaptırmak istesem dünyanın parası. Evin içerisindeki elektrik tesisatı da yandı. Yetkililerden yardım istiyorum. Evimin çatısını ve içerisini yaptırsınlar" diyerek gözyaşı döktü.

"AHIRIN TAVANINA NAYLON ÇEKTİK"

Yangın haberini alır almaz Ankara'dan annesinin yanına gelen kızı Kadriye Kılıç ise "Annemiz burada tek başına yaşıyor. Ayaklarından da rahatsız. Sağ olsun komşularımız kurtarabildikleri eşyalarını buraya getirmiş. Badana yaptıktan sonra ahırın tavanına da naylon çektik" dedi.