Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda? İngiltere Premiere Ligi maçları

Premiere Lig maçlarında heyecanlı bir maç daha futbolseverleri bekliyor. Liverpool'da bulunan Goodison Park sahasında oynanacak olan maç hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Everton-Liverpool Maçı 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton-Liverpool maçı Türkiye saati ile 14:30'da başlayacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Everton ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Goodison Park, Liverpool'da oynanacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, S Sport Plus , Idman TV , S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

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