Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda? İngiltere Premiere Ligi maçları
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Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda? İngiltere Premiere Ligi maçları

16.10.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:57
Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda? İngiltere Premiere Ligi maçları

Premier Lig'de Liverpool, Everton ile karşılaşılacak. Ligde namağlup olarak ilerleyen Everton, Liverpool'u sahasına konuk edecek. Everton - Liverpool maçı hangi gün, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda? İngiltere Premiere Ligi maçları, puan durumu

Premiere Lig maçlarında heyecanlı bir maç daha futbolseverleri bekliyor. Liverpool'da bulunan Goodison Park sahasında oynanacak olan maç hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Everton-Liverpool Maçı 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Everton-Liverpool maçı Türkiye saati ile 14:30'da başlayacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Everton ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Goodison Park, Liverpool'da oynanacak.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Everton ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, S Sport Plus , Idman TV , S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE PREMIERE LİG PUAN DURUMU

  1. Everton
  2. Aston Villa
  3. Leicester City
  4. Arsenal
  5. Liverpool
  6. Tottenham
  7. Chelses
  8. Leeds United
  9. Newcastle United

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