Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda? İngiltere Premiere Ligi maçları

Premier Lig'de Liverpool, Everton ile karşılaşılacak. Ligde namağlup olarak ilerleyen Everton, Liverpool'u sahasına konuk edecek. Everton - Liverpool maçı hangi gün, saat kaçta? Everton - Liverpool maçı hangi kanalda? İngiltere Premiere Ligi maçları, puan durumu