EVE Echoes çıktı! EVE Online mobil versiyonu çıktı

EVE Echoes, CCP Games ve NetEase tarafından geliştirilen EVE Online'ın mobil versiyonudur.

EVE ONLINE NEDİR?

Bilgisayar tabanlı, uzay temalı bir MMO oyunu olan Eve Online, 2003 yılında çıkmıştır. Dünya genelinde çok büyük bir kitleye sahiptir. Yapımcı şirket bu başarıyı mobil sürüme de taşımak istedi.

EVE ECHOES NEDİR?

Eve Online'ın mobil sürümü olarak piyasaya sürülen Eve Echoes, fazlasıyla detaylı olarak geliştirilmiştir. 3 sene boyunca geliştirilen bu uzay MMO oyununda seyahat edebileceğiniz 8000'den fazla güneş sistemi vardır. Eve Echoes'ta online kullanıcılar ile veya kendi arkadaşlarınız ile oynayabilirsiniz.

EVE ECHOES KAÇ GB?

iOS için 1.8 GB

Android için 96MB

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