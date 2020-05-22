Evde yapımı yemek tarifleri! Ev yapımı kruvasan tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler: 500 gram un, 1/4 bardak şeker, 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 paket instant maya, 250 ml. süt

Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

Hamuru için: 200 gram tereyağı

HAZIRLANIŞI

Tezgah üzerine aldığınız unun ortasını açın veçukurlaştırın. Bu kısıma ılık sütü,mayayı, toz şekeri ve tuzu ekleyip karıştırın. Karıştırdıktan sonra elde ettiğiniz hamuru bez ile sarıp 30 dakika mayalandırın. Yeterli süre bekledikten sonra tezgahın üstüne streç film serin. Hamuru streç film üzerine alın ve dikdörtgen olacak şekilde merdane ile açın. Sonra streç filmle sarıp donması için derin dondurucuya koyun. İki misli mayalanan hamuru unladığınız mutfak tezgahına alın. Merdane ile açın. Böylece hamur içindeki hava kabarcıkları gidecektir. Büyük bir dikdörtgen olacak şekilde açtığınız hamurun içine dolapta beklettiğiniz tereyağını koyun. Hamuru ikiye katlayıp tekrar merdane ile hamuru açın. Sonra hamuru dikdörtgen şeklinde katlayıp streçle sarıp buzdolabına kaldırın. 30 dakika bekleyin. Bekleme süresinden sonra tezgahı hafifiçe unlayın ve buzdolabından çıkardığınız hamuru merdane ile açın. Dikdörtgen şeklinde katlayıp streç filme sarın. Bu işlemden sonra yine streç filme sarın ve hamuru buzdolabında 30 dakika bekletin. Dolapta beklettiğiniz hamuru tezgaha alın. Katlarını açın ve uzun bir dikdörtgen olacak şekilde tezgaha yayın. Sonra uzunlamasına olacak şekilde ikiye kesin. İki parçayı üst üste koyun ve merdane ile üzerinden geçin. Hamurları üçgen parçalar olacak şekilde kesin bir bıçakla kesin. Üçgen parçaları geniş kısımlarından yuvarlayarak rulo yapın. Aralıklı şekilde tepsiye dizin. Artık kuruvasan hamurlarını hazırladınız.

Kuruvasanları fırına vermeden önce çırpılmış yumurta sarısını sürün. Fırça yardımı ile bu işlemi yapabilirsiniz. Kuruvasanları fırına vermeden önce son bir defa mayalanmaları için oda sıcaklığında bekletin.Sonra 180 derece ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Kuruvasanların üzeri renk alacaktır. Artık kuruvasanlarınız pişti. Afiyet olsun.