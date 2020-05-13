Karantinadaki Güliz Ayla, yeni şarkısı için evde klip yaptı

32 yaşındaki şarkıcı Güliz Ayla, yeni single çalışması Sarmaşık'ın akustik halini sevenlerinin beğenisine sundu. Ayla, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısının klibi için de bugüne kadar kameralara yansımayan görüntülerini kullandı. Şarkıcı, klibinde motora binerken, yemek yaparken ve vapurda çekilen fotoğraflarını kullandı.

EV HALLERİNDEN KLİP YAPTI

Etkileyici sözleri, Güliz Ayla'nın güçlü sesi ve performansı ile dikkat çeken şarkının sözü ve müziği Güliz Ayla'ya, akustik düzenlemesi ise Dünya Can Yılmaz'a ait. Arkadaşları tarafından çeşitli zamanlarda çekilen videolara, karantina sürecinde ortaya çıkan ve doğal ev hallerinden oluşan videoları da ekleyen sanatçı; şarkının akustik video klibini de bu sıcacık görüntülerle evde tamamladı.

7/24 HER HALİYLE GÜLİZ AYLA

Güliz Ayla'nın bugüne kadar kameralara yansımayan (vapura binen, markete giden, yemek yapan, kedisiyle oynayan, boyama yapan, şarkı kaydeden, kaykay ve motora binen, gitar çalan, bowling oynayan vb.) görüntülerinden derlenen klipte; ayrıca sanatçının arkadaşlarıyla tatil yapıp, gezip eğlendiği ve turne maceralarından oluşan, ev ve sosyal hayatına dair samimi görüntüleri eşliğinde bambaşka bir Güliz Ayla var.

VHS efekti kullanılarak kurgulanan video klibin kurgusunu ise yönetmen Gözde Günar üstlendi.