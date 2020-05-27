Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?

Biz çilekli mangolia tatlısı yapacağız. Siz damak tadınıza göre farklı meyveler kullanabilirsiniz. İşte tadı damağınızda kalacak magnolia tatlısı tarifi!

MAGNOLİA TATLISI TARİFİ

Gerekli malzemeler: 3 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 5 su bardağı (1 lt) süt, 8 çorba kaşığı toz şeker, vanilin veya doğal vanilya, 1 kutu krema veya 1 paket krem şanti.

Üzeri ve arası için: Çilek, 1 paket bebe bisküvisi

Hazırlanışı: Tencereye sütü koyun. İçine unu, şekeri, vanilini, nişastayı ekleyip iyice karıştırın. Sonra tencereyi ocağa alın. Orta ateşte koyulaşana kadar karıştırın. Karışım muhallebi kıvamına gelince içine kremayı koyun. Tekrar kıvama gelene kadar karışımı pişirin. Sonra ocaktan alın. Puding hazır.

Sunum: Bisküvileri mutfak robotundan geçirip toz hale getirin. Çilekleri ortalarından ikiye ayırın. Sunum için kase, kupa veya tercihinize göre farklı seçimler yapabilirsiniz. Kasenin altına çilekler yanda olacak şekilde bisküvi tozunu ve çilekleri yerleştirin. Üzerine puding dökün. Üzerine aynı katmanı tekrar yapın. Kasenin büyüklüğüne göre katmanları 2, 3 ya da daha fazla artırabilirsiniz. Tüm kaseleri hazırladıktan sonra buzdolabına koyun. En az 2 saat beklettikten sonra dolaptan çıkarıp magnolia tatlınızı servis edebilirsiniz.