Ev yapımı doğal kola tarifi

Sağlıklı olup olmadığı sürekli tartışılan kola konusunda içinizi rahatlatan bir tarife sahipsiniz. Evde doğal kola hazırlayarak hem siz sağlıklı bir içeceğe sahip olacaksınız hem de çocuklarınıza ve misafirlerinize gönül rahatlığıyla kola ikram edeceksiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

Meyan kökü

Çeyrek limon suyu

Kekik suyu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı vanilya

2 şişe soda

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

İlk olarak meyan kökü suyunu hazırlamalısınız. Meyan kökünü tencereye alın ve 1 litre su ekleyin. 1 gün boyunca kapağı kapalı şekilde bekletin. Yeteri kadar bekleyen meyan kökünü suyunu süzün. Süzülen suya soda, kekik suyu, karbonat, limon suyu, vanilya ve tuzu ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı buzdolabına alın ve yeteri kadar soğutun. Afiyet olsun.