Ev yapımı çubuk kraker tarifi

Vazgeçemediğiniz çubuk kraker lezzetini ev yapımı tadıyla denemek ister misiniz? 5 çaylarının vazgeçilmezi olacak olan çubuk krakeri, çocuklarınız da çok sevecek.

17.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:11

Çıtır çıtır çubuk kraker lezzetini mutfağınızda hazırlayabilir, hem siz hem de çocuklarınız keyifli anlar yaşayabilirsiniz. İşte ev yapımı çubuk kraker tarifi…

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GEREKLİ MALZEMELER

125 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sirke

3 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için: 1 yumurta, 1 çay kaşığı pekmez, 5-6 yemek kaşığı susam

HAZIRLANIŞI

Oda sıcaklığında bekletilmiş ve yumuşamış tereyağı ve diğer hamur malzemelerini bir kaba alarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamuru merdane ile 5-6 cm kalınlıkta olacak biçimde kesin. Krakerlere istediğiniz biçimi verebilirsiniz. Krakerleri tepsiye dizin. Yumurta ve pekmezi çırpın. Karışımı krakerlerin üzerine sürün. Tepsiyi önceden 180 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.