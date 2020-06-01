Ev yapımı cheeseburger tarifi! Cheeseburger nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

Cheeseburger için: Soğan

Köftesi için: Yarım çay kaşığı karabiber, 500 gram dana döş kıyma, yarım çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı ketçap

Üzeri için: 3 adet hamburger ekmeği, 3 dilim cheddar peyniri

YAPILIŞI

Soğanı piyazlık doğrayın. Soğanları kızgın tavaya zeytinyağı koyup karamelize olana kadar pişirin.

Kıymanın içine tuz, karabiber ve ketçabı ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcını 3 eşit parçaya ayırın ve köfte şekli verin.

Bir tavayı kızdırın. Köfteleri önlü arkalı tavada mühürleyin. Sonra köfteleri önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. Fırından çıkarmadan 2-3 dakika önce cheddar peynirlerini burgerin üzerine yerleştirin.

Hamburger ekmeğinin tabanına köfteyi yerleştirin, üzerine soğan ve damak tadınıza göre domates ve turşu koyup üzerini kapatın. Afiyet olsun.