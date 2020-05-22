Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Kış mevsiminde ve soğuk havalarda sıkça tükettiğimiz bozayı evinizde de yapabilirsiniz. Peki, evde boza nasıl yapılır? İşte, Ev yapımı boza tarifi!
22.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:56
Tarçınla, leblebiyle tüketilen besleyici bu içecek birçok evde sık olmasa da tüketiliyor. Peki, evde boza nasıl yapılır? İşte, ev yapımı boza tarifi!
BOZA HAKKINDA
Boza genellikle eylül-mayıs ayları arasında tüketilen ve çeşitli tahılların karışımından elde edilen bir besindir. Uygun saklama koşullarında 6-7 gün bekleme süresi vardır. 100 ml boza, 240 kalori, 57 gr karbonhidrat, 0,5 gram yağ ve 3,5 gram protein içerir.
EV YAPIMI BOZA TARİFİ
Malzemeler: 6 su bardağı su, 1/2 su bardağı pirinç, 2 su bardağı kalın bulgur.
Maya için: 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı yaş maya.
Kıvamı dengelemek için: 5 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker.
Servis için: 1 yemek kaşığı tarçın, 1 su bardağı leblebi.