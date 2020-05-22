Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?

HAZIRLANIŞI

Bol su ile pirinçleri ve bulguru yıkayın. Yıkadığınız bulgur ve pirinci derin bir tencereye alın. Tencereyi su ile doldurup pirinç ve bulgurlar iyice yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Püre haline gelen bulgur pirinç karışımı malzemeyi süzgeçten geçirin. Süzgeçten geçen kısmı ayırın. Üstte kalan posayı atın. Elde ettiğiniz bulgur lapasını tamamen soğutmak için oda sıcaklığında bekletin. Bu aşamadan sonra bozanın ekşimesini sağlayacak olan yaş maya, ılık süt ve toz şekeri bir kasede karıştırın. Mayayı ve soğuttuğunuz lapayı bir tencereye alıp karıştırın. Tencereyi güneş görmeyen bir yerde 24 saat bekletin. 24 saatlik bekleme sürecinde ara sıra kapağı açıp havalanmasını sağlayın. Bekleme süreci sonrasında tencereye azar azar su ekleyerek kıvama gelmesini sağlayın. Karışımın kıvam alması için buzdolabında biraz bekletin. Tarçın ve kavrulmuş leblebi ilave ederek servis edin.