Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi! Bebek bisküvisi evde nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

2 çay bardağı organik tam buğday unu

3/4 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı irmik

4 yemek kaşığı tereyağı

2 çay bardağı pirinç unu

YAPILIŞI

Unun dışındaki tüm malzemeleri bir kaseye alın ve un serperek yavaş yavaş yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına geldiğinde uzunlamasına şekil verip iki parmak genişliğinde kesin.

Kestiğiniz hamur parçalarına çatalla bastırarak şekil verin.

Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 20 dakika boyunca bisküvileri pişirin. Pişen bisküvileri soğuttuktan sonra bebeğine yedirebilirsiniz.