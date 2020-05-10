70 yaşındaki adam, yalnız oturduğu dairede ölü bulundu
Isparta'da 70 yaşındaki Kerim Gülergün, yalnız oturduğu dairede ev sahibi tarafından ölü bulundu. Eve gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, Gülergün'ün yaklaşık 2 hafta önce yaşamını yitirdiğini belirledi.
10.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.05.2020 18:11
Isparta'da Kerim Gülergün (70), yalnız oturduğu dairede, bir süredir haber alamayan ev sahibinin merak edip, polislerle gelmesiyle ölü bulundu.
EV SAHİBİ, YAŞLI ADAMI YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDU
Hisar Mahallesi 3633 Sokak'ta oturan Kerim Gülergün'den bir süredir haber alamayan ev sahibi, kontrol etmek için eve geldi. Koku gelmesi üzerine içeri giren ev sahibi, Gülergün'ü yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine ev sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
2 HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ
Eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Gülergün'ün yaklaşık 2 hafta önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Kerim Gülergün'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna konuldu.