500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri yurtiçinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına devam ederken Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. 3 teröristten birinin 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede aranan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu tespit edildi.

AÇIKLAMA İÇİŞLERİNDEN GELDİ

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlardan 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.