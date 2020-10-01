Etanol nedir? Etil alkol ne için kullanılır?

Renksiz, uçucu ve yanıcı bir madde olan etanolün kimyasal bileşenleri "EtOH / C2H5OH" şeklindedir.

ETANOL NEDİR?

Bir tahıl alkolü olan etanol diğer adıyla etil alkol, alkollerin içerisine katılan bir karışım maddesi olarak kullanılır. Endüstriyel alanda da oldukça çok kullanılan ve faydalı bir kimyasal madde olan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer tüm organik kimyasalların sentez edilmesinde, otomotiv alanında, kozmetik alanında ve tıpta fazlasıyla kullanılmaktadır. Etil alkol bu özelliklerinin yanında içki yapımında da kullanılıyor.

METANOL NEDİR?

Metil alkol (metanol) ise odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, iş yerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur.

ETİL ALKOL NE İÇİN KULLANILIR?

Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olan etil alkol, birçok el dezenfektanın içerisinde ve tıbbı mendillerde kullanılan bir maddedir.

Etanol (etil alkol) aynı zamanda antiseptik olması sebebiyle dezenfektan olarak da kullanılmaktadır.