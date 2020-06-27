Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı

Kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Haluk Levent, İrlandalı Anne olarak tanınan Uyku Eğitmeni ve sosyal medya fenomeni Esra Şimşek'in Instagram canlı yayınına konuk oldu. Çocuk bakımından yaptığı yardımlara kadar pek çok konudan bahseden Levent, yardıma muhtaç kişilerin kendilerine nasıl ulaşabileceklerinden bahsetti.

"YARDIMLARDA ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUK VE ANNELER"

Aracından bağlandığı canlı yayında Esra Şimşek'in sorularını tüm içtenliğiyle yanıtlayan şarkıcı, "Yardım yapmak isteyenler yardıma ihtiyacı olanlardan daha azdır. Yardım etmek isteyenler Twitter'daki bir kampanyamın altına 'Ben yardım etmek istiyorum' desinler ve ben direkt onları ararım ve onlar artık benim ahbabım olur. AHBAP'a yardım etmek isteyenler Twitter hesabı açıp benimle görüşebilirler. Yardım almak isteyenler de aynısını yapacak. Çocuk ve anneler her zaman önceliğimizde" dedi.

"YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLER İSİMLERİNİ VERMEK ZORUNDA DEĞİL"

Şimşek'in 'Yardıma muhtaç insanlar yüzlerini göstermek istemeyebilir bu durumda ne yapacaklar?' sorusu üzerine konuşan Levent, "İsmini vermek istemeyenler anonim olarak hesap açıp da bize ulaşabilirler. Kişiler istemedikleri takdirde yüzlerini de göstermiyoruz. Yardım isteyen insanlar bize isimlerini de vermek zorunda değil" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI BEN YÖNETİYORUM"

Aynı anda binlerce kişinin mesaj attığını belirten Haluk Levent, "Sosyal medya hesaplarımı sadece ben yönetiyorum. Bu işler ekibe bırakılmaz. Davet ya da organizasyon birine devredilebilir ama yardım işler devredilemez. Her zaman motive olmaya çalışıyor. Anne olmanın varlığı motive olmaktır. Dünyanın en büyük aşkına sahip olan kişi annedir. Bütün evrende olan en güzel duygu annenin evladına duyduğu sevgidir. Bu aşk anneleri motive eder. benim annelere bir şey söylememe gerek yok" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUNUZU ONUN İSTEKLERİNE GÖRE BÜYÜTÜN"

Çocuk yetiştirme hakkında fikirlerinden bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben babayım ve ailesel konularımı hep sakladım. Çocuklarını gezdiren ve fotoğrafını çekip yayınlamak gibi şeylere girmedim. Bu bir eksiklikse beni böyle sevin. Çocuğunuzu kaynananızın ya da amcanızın kızının görmek istediği gibi yetiştirmeyin. Bu çocuğunuza verebileceğiniz en büyük zarardır. Çocuğunuzu etrafındakilerle kıyaslarsanız mutlu olamazlar. Anneler çocuklarını yetiştirirken isteklerini sorsunlar. 'Kimyacı olmak istiyorum' dediğinde 'Ya kimya nedir olmaz' demesinler. Bu dünyada yapılabilecek en büyük kötülüktür. Çocuğunuzu bırakın yanlışıyla yaşasın. Onu onun yanlışıyla büyütürseniz daha mutlu büyür. Belki çocuğunuzun içinde kimyager olma aşkı vardır, belki koronavirüsün ilacını bulacak. Ama siz onun mühendislik okumasını istiyorsunuz ve onun hevesini kırıyorsunuz. Bunu sakın yapmayın.

"Çocuğunuzu baskıyla istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz ama o çocuk hiçbir zaman mutlu olamayacak. Bizim çocukluğumuzda şimdiki anne ve babalar gibi 'Seni seviyorum' denmiyordu. Anadolu insanı böyle. Bu günler çok şükür geride kaldı. Şimdi anne çocuğuna ben seni seviyorum diyebiliyor. Ben anne ve babamdan beni çok sevdikleri halde bunun eksikliğini yıllarca yaşadım. Anneler bunu yaşatmasın. Çocuklarınıza onu sevdiğini söyleyin ve ona güvenin."