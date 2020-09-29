Esra Karakuş kimdir, nereli? Esra Karakuş olayı nedir?

Ferdi Karakuş, eşi Esra ve kızının ortadan kaybolduğunu ifade ederek canlı yayına katıldı. 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra "Ben doktora gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Esra Karakuş Esra Karakuş'a Esra Erol'un yoğun gayretleri sonucu ulaşıldı. İzmir'de amcasının yanında olduğunu belirten genç kadın, alt komşuları Cengiz ile kaçtığı iddialarına ise ateş püskürdü. Esra Karakuş geri döndü mü?

ESRA KARAKUŞ KİMDİR? ESRA KARAKUŞ OLAYI NEDİR?

Ferdi Karakuş'un eşi olan Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla yaşadığı yasak aşk ile gündeme geldi. 2 yıl boyunca gizli ilişki yaşayan Esra Karakuş ve Cengiz'in bir çocuklarının olduğu da ortaya çıktı. Esra Karakuş bunu ilk olarak kendisi itiraf etti, sonrasında yapılan DNA testi ile bu durumun gerçekliği kesinleşti.

Esra Karakuş, DNA testi sonucuna "Şu an şükür elhamdülillah diyorum" diyerek sevindi. Cengiz ise daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olamadığını söyleyerek "Çocuğuma sahip çıkarım, eğer çocuk benimse." dedi.

Esra Karakuş, Cengiz Koraltan'ın bu çıkışına; "Evet içimden öyle geçirmiştim ama şu an şükür elhamdülillah diyorum, Cengiz Koraltan diyorum" oldu.

FERDİ KARAKUŞ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Ferdi Karakuş, sosyal medya hesabında sık sık çocuklarını paylaşan ve onlara düşkünlüğünü gösterdi.