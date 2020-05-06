Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında geçtiğimiz günlerde koronavirüs şoku yaşayan Esra Erol'un programına katılan bir konuğun küfür etmesi canlı yayında şok etkisi yaşattı.

KADRAJDAN ÇIKTIKTAN SONRA AĞZINI BOZDU

Doğuma günler kala karısının eski sevgilisi ile kaçtığını iddia eden bir kişiyi yayına çıkaran Esral Erol, söz konusu şahsı bir süre dinledikten sonra yarın devam edeceklerini söyledi.Bu sırada bir hışımla yerinden kalkan ve kulise doğru giden şahıs kadrajdan çıktıktan sonra "S… gidin" diyerek küfür etti. Reji o anlarda sesi yayından almayı unutunca küfür izleyiciler tarafından duyuldu.