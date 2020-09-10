Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu

TFF 1. Lig'den Avrupa'ya oyuncu ihracı sürüyor. Eskişehirspor, genç forvetini Avusturya'ya gönderdi.

Ligin köklü takımlarından olan Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın, Avusturya ekiplerinden LASK Linz'e transfer olduğunu açıkladı.

300 BİN EURO KAZANACAKLAR

Eskişehirspor, bu transferden 300 bin euro kazanacak ve oyuncunun sonraki satışından da pay alacak.

Metehan, Eskişehirspor'da 15 maçta 597 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.