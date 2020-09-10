Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu
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Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu

Son yıllarda Avrupa'nın dev liglerine ciddi sayıda oyuncu ihracı yapan TFF 1. Lig'de bir ayrılık daha yaşandı. Eskişehirspor, 17 yaşındaki forveti Metehan Altunbaş'ın Avusturya'nın LASK Linz takımına transfer olduğunu açıkladı.

10.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:38

TFF 1. Lig'den Avrupa'ya oyuncu ihracı sürüyor. Eskişehirspor, genç forvetini Avusturya'ya gönderdi.

Ligin köklü takımlarından olan Eskişehirspor, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın, Avusturya ekiplerinden LASK Linz'e transfer olduğunu açıkladı.

300 BİN EURO KAZANACAKLAR

Eskişehirspor, bu transferden 300 bin euro kazanacak ve oyuncunun sonraki satışından da pay alacak.

Metehan, Eskişehirspor'da 15 maçta 597 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu
- Egemen Yıldırım
Egemen Yıldırım
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