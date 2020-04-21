Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Eskişehirspor'un U19 takımında forma giyen yetenekli genç oyuncu Kaan Öztürk (20) trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaan Öztürk idaresindeki 26 UD 308 plakalı araç, dün gece saatlerinde Kütahya istikametinden gelirken yoldan çıktı. Çevre yolu istikametine seyir halinde iken Ahmet Kanatlı Lisesi karşısında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarpan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Oyuncumuzun cenazesiyle ilgili bilgileri aldığımızda sizlere de ileteceğiz" denildi.

Eskişehirspor Kulüp Doktorundan yapılan açıklamada ''Çok üzgünüm. Kulübümüz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun'' ifadelerine yer verildi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, ''Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun'' diye belirtti.