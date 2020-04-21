Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.
21.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:33
Eskişehirspor alt yapı oyuncularından Kaan Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü Eskişehirspor camiasını yasa boğdu. Kırmızı-Siyahlı ekip Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.