Ankara'nın ardından Eskişehir'i de kum fırtınası vurdu

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde akşam saatlerine doğru şiddetli yağmur ve şimdiye kadar pek rastlanmayan kum fırtına etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağış, vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınası, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinin bazı bölgelerini de etkiledi. Meydan gelen fırtına sebebiyle ağaçlar zarar görürken, konteynerler devrildi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yaşanan bu doğa olayı karşısında korku ve paniğe kapıldı. Yağışların yarına kadar devem edeceği belirtilirken, tedbirli olunması konusunda yetkililerden uyarılarda bulundu.