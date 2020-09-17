Eski ve yeni muhtar kavga etti: 1 yaralı

Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Hacı Bayram köyü muhtarı, kavga ettiği eski muhtarı bıçakla yaraladı.

31 Mart yerel seçimlerinde rakip olan eski muhtar, aynı zamanda Kaman Damızlık ve Süt Üreticileri Kooperatifi Başkanı Erol D. ile yeni seçilen muhtar Kazım E. arasında halk pazarında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada Çadırlı Hacı Bayram köyü muhtarı Kazım E, eski muhtar Erol D'yi bıçakla yaraladı.

Kaman Devlet Hastanesine kaldırılan Erol D, ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazım E, gözaltına alındı.